Кораблекрушение в США попало на видео - ВИДЕО

Очевидцы засняли на видео кораблекрушение на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, при котором, согласно последней информации, погибли 17 человек, передает Day.Az со ссылкой на Ria.ru.

Ранее появились данные о 13 погибших. Как сообщил телеканалу NBC шериф округа Стоун Доу Рейдер, количество жертв увеличилось после того, как нашли тела четырех человек, которых считали пропавшими без вести. Семь человек находятся в больнице, один из них с тяжелыми травмами.

Также стало известно, что на борту прогулочного катера находился 31 человек, включая несовершеннолетних. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ветер, приведший к шторму на озере. Сообщается, что порывы достигали порядка ста километров в час.

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