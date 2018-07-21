В США продадут личные вещи Нила Армстронга

Личные вещи Нила Армстронга, первого астронавта, который высадился на Луне, выставят на продажу на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, вещи астронавта будут выставлены на продажу в начале ноября нынешнего года, а затем в мае и ноябре 2019-го. Среди прочего покупатели смогут купить бойскаутскую кепку Армстронга и флаг университета Пердью, где он учился. Эти вещи побывали с астронавтом в полете на Луну.

Отмечается, что также на продажу будут выставлены флаги США, ООНи американских штатов. Помимо них будут проданы серебряные монеты, которые были выпущены в память о космической программе "Апполон". Особенно ценным лотом станет золотая монета из коллекции космонавта.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook