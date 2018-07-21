В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает KHOU11, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.

Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.

​Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.

​"Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", - заявил Буш-старший.

Джордж Герберт Уокер занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы.

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