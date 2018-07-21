Израильский танк поразил пост ХАМАС в ответ на нарушение границы

21 июля 2018 12:03

Израильский танк поразил в субботу военный пост движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение границы группой палестинцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, передает Day.Az.

"Некоторое время назад несколько палестинцев проникли в Израиль из северной части сектора Газа, после чего вернулись обратно, - заявили военные. - В ответ израильский танк сделал залп по военному посту ХАМАС в секторе Газа".

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