KFC провела необычный эксперимент - ВИДЕО
21 июля 2018 13:08 317
Популярная сеть быстрого питания KFC совместно с сайтом Super Deluxe провела необычный эксперимент. На странице в Facebook четыре часа транслировали игры котиков в домике, который имел вид полковника Сандерса, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.
Напомним, что Сандерс - основатель компании, который начал продавать блюда из жареной курицы еще во времена Великой депрессии.
Впрочем, зрители не были безмолвными наблюдателями кошачьих игр. Несколько раз в час они могли попробовать угадать, что именно произойдет дальше. Таким образом, забавы котиков посмотрели почти пятьсот тысяч человек.
Таким образом, эксперимент доказал, что не только реклама, но и наши усатые-полосатые питомцы могут двигателем торговли. Причем весьма эффективным.
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