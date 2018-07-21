Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч
21 июля 2018 13:23 244
Футбольный мяч, который российский президент Владимир Путин передал в дар американскому коллеге Дональду Траму, проверила служба безопасности президента США. Об этом узнало издание The Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.
Отмечается, что в обязанности сотрудников службы входит проверка всех подарков, переданных главе Белого дома.
16 июля на пресс-конференции после встречи с Трампом Путин подарил ему мяч с символикой Чемпионата мира по футболу, завершившегося за день до этого в России. Трамп пообещал передать мяч сыну Бэрону и отдал его находившейся в зале жене Мелании.
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