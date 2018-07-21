В Алмате попрощались с убитым призером Олимпиады-2014 - ВИДЕО

В Алмате завершилось прощание с убитым 19 июля бронзовым призером Олимпиады-2014 фигуристом Денисом Теном. На гражданской панихиде с речами о спортсмене, которому было 25 лет, выступали главы национальных спортивных федераций, известные атлеты и политики. Последние зачитали телеграммы соболезнования от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, акима Алма-Аты, главы МОК Томаса Баха и руководителя НОК Казахстана Тимура Кулибаева, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Тена, накрытый государственным флагом, под продолжительные аплодисменты вынесли из зала во дворце спорта имени Балуана Шолака. Перед ним шли военнослужащие, которые несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.

Тен будет похоронен на кладбище в поселке Дружба. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.

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