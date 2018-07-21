Медведь устроил погоню за дружелюбной собакой - ВИДЕО
Житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.
"Я надеялся, что они обнюхают и осмотрят друг друга, но медведя, похоже, больше интересовало сохранение дистанции", - объяснил автор видео. По его словам, хищник показался ему довольно крупным для черного медведя.
"Прогнав собаку, медведь поднялся по холму к другому многоквартирному дому. Потом я перестал снимать, потому что нужно было возвращаться и забирать машину, в которой меняли масло", - рассказал он.
Черный медведь, или барибал, - наиболее распространенный в Северной Америке вид. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 м и весит до 360 килограммов.
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