В Иране боевики атаковали силовиков КСИР, есть погибшие

Не менее 10 силовиков Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли при нападении боевиков в провинции Курдистан на западе страны, говорится в заявлении КСИР.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, боевики совершили нападение на караульный пост сухопутных войск КСИР недалеко от города Мериван в субботу ночью. После этого нападающие взорвали склад боеприпасов.

По сообщению КСИР, силовикам удалось ликвидировать несколько нападавших, многие из боевиков получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

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