В калифорнийском вине найдены радиоактивные изотопы

Французские ученые обнаружили в калифорнийском вине радиоактивные изотопы. Причиной считают аварию на АЭС "Фукусима" в Японии, сообщает The New York Times. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые Национального центра научных исследований (CNRS) изучили красные и розовые вина, сырьем для которых послужил виноград, собранный в 2009-2012 годах. В вине, произведенном после аварии в 2011 году, анализ показал наличие радиоактивного цезия-137. Данный изотоп является продуктом деления ядер в реакторах и ядерном оружии и одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы.

При этом исследователи отмечают, что из-за этого калифорнийское вино не стало опасным для здоровья. Радиоактивное облако, которое дошло из Японии до Восточного побережья США, было уже достаточно слабым, и уровень радиации продолжил падать с каждым годом.

"Уровень содержания изотопа в вине ниже природного радиационного фона, который существует по всему миру", - считают специалисты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение цезием-137 повышает риск развития онкологических заболеваний, однако загрязнение пищи и воды, которое было вызвано аварией на "Фукусиме" в других странах, настолько незначительно, что не представляет угрозы для здоровья.