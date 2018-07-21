Наводнение во Вьетнаме: есть погибшие и пропавшие без вести

Десять человек погибли, 12 числятся без вести пропавшими в результате наводнений и оползней на севере и в центральных районах Вьетнама, вызванных ураганом "Сон-Тинь", сообщает местное издание VnExpress. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тайфун "Сон-Тинь" ослаб до категории тропического шторма, однако стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама.

Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тысяч гектаров рисовых полей затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

По данным издания, сильнее всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни восьми человек, еще шесть ранены, 10 считаются пропавшими без вести.