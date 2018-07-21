В Чехии выскочившая на встречку машина спровоцировала ДТП - ВИДЕО

В Чехии водитель, выехавший на встречную полосу, спровоцировал аварию, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На записи регистратора видно, как на участке магистрали, отделенной от встречной полосы отбойником, неожиданно появляется автомобиль, движущийся против потока.

Водителю машины, которая едет по "своей" стороне, удается увернуться, но затем он теряет управление и врезается в отбойник.

Полиция ищет виновника ДТП.



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