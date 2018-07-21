Немецкий суд арестовал мужчину, напавшего на пассажиров автобуса

Суд немецкого города Любек на севере Германии вынес в субботу постановление об аресте 34-летнего мужчины, совершившего нападение на пассажиров местного автобуса, сообщили в городской прокуратуре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Обвиняемому инкриминируется попытка убийства, нанесение телесных повреждений средней и высокой степени тяжести, попытка поджога", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными, но, как сообщил телеканал n-tv, прокуратура не рассматривает теракт в качестве версии. Мужчина находится в предварительном заключении.

В пятницу 34-летний гражданин Германии иранского происхождения напал на пассажиров рейсового автобуса в Любеке. Пострадали десять человек. Он также совершил поджог собственного рюкзака в салоне автобуса. Пассажирам удалось скрутить нападавшего и передать его в руки полиции.