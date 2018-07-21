Сотни тысяч беженцев вернулись в Сирию

Более 232 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала операции, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За последние два месяца из-за рубежа возвратились 1207 человек, а с начала операции - 232 792 беженца", - говорится в тексте бюллетеня.

За прошедшие сутки на территорию Сирии через пункт пропуска "Земрани" с территории Ливана в Фалита (провинция Риф-Дамаск), пункт пропуска "Насиб" с территории Иордании в Дераа перемещение беженцев не осуществлялось, добавляется в сообщении. В пунктах пропуска развернуты места для оказания гуманитарной и медицинской помощи.