Во Франции на мужчину напал горный козел

21 июля 2018 18:20

Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.

На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.

Мужчина отделался несколькими ушибами.


 

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