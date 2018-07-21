Во Франции на мужчину напал горный козел

Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.

На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.

Мужчина отделался несколькими ушибами.



