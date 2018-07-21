Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии
На автодроме "Хоккенхаймринг" завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Ее победителем стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул еще один пилот "Феррари", Кими Райкконен, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что впервые в сезоне в ходе квалификации в третий сегмент не вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Во время заездов на его болиде возникли технические проблемы.
Квалификация Гран-при Германии
1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.11,212
2. Валттери Боттас ("Мерседес") - +0,204
3. Кими Райкконен ("Феррари") - +0,335
4. Макс Ферстаппен ("Мерседес") - +0,610
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") - +0,988
6. Ромен Грожан ("Хаас") - +1,332
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - +1,348
8. Карлос Сайнс ("Рено") - +1,480
9. Шарль Леклер ("Заубер") - +1,505
10. Серхио Перес ("Форс Индия") - +1,562
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1.13,657
12. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 1.13,702
13. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 1.13,736
14. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - без времени
15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.13,720
17. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.13,749
18. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.14,045
19. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 1.14,206
20. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1.14,401