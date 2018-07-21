Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии

На автодроме "Хоккенхаймринг" завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Германии. Ее победителем стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул еще один пилот "Феррари", Кими Райкконен, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что впервые в сезоне в ходе квалификации в третий сегмент не вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Во время заездов на его болиде возникли технические проблемы.

Квалификация Гран-при Германии

1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.11,212

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - +0,204

3. Кими Райкконен ("Феррари") - +0,335

4. Макс Ферстаппен ("Мерседес") - +0,610

5. Кевин Магнуссен ("Хаас") - +0,988

6. Ромен Грожан ("Хаас") - +1,332

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") - +1,348

8. Карлос Сайнс ("Рено") - +1,480

9. Шарль Леклер ("Заубер") - +1,505

10. Серхио Перес ("Форс Индия") - +1,562

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1.13,657

12. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 1.13,702

13. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 1.13,736

14. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - без времени

15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - без времени

Не прошли во второй сегмент:

16. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.13,720

17. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.13,749

18. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.14,045

19. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 1.14,206

20. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1.14,401