Составлен рейтинг стран, "продающих" гражданство

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В список вошли десять государств, при этом восемь из них по классификации МВФ считаются офшорными зонами. Однако большинство бизнесменов покупают гражданство по другой причине

"Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно - мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их", - заявил агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

"Самым дорогим" агентство признало гражданство Австрии. Чтобы получить австрийский паспорт, необходимо вложить в местную экономику 23,75 миллиона долларов. На втором месте с более чем десятикратным отставанием расположился Кипр - гражданство этой страны можно "приобрести" за 2,375 миллиона долларов. Тройку замыкает Мальта, чей паспорт обойдется инвесторам в 1,065 миллиона долларов.

Самым дешевым оказалось гражданство Сент-Люсии, Доминики и Антигуа и Барбуда. Оно обходится всего в 100 тысяч долларов.