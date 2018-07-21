"Бавария" обыграла "ПСЖ" в Кубке чемпионов

Мюнхенская "Бавария" победила парижский "Пари Сен-Жермен" в стартовом матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Клагенфурте (Австрия) на стадионе "Вертерзе" и завершилась со счетом - 3:1 в пользу мюнхенского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Счет открыл нападающий парижан Тимоти Веа на 32-й минуте. "Бавария" сравняла счет в начале второго тайма благодаря точному удару полузащитника Хави Мартинеса. Хавбек Ренату Саншеш вывел мюнхенскую команду вперед на 68-й минуте. Точку в матче поставил форвард Джошуа Зиркзее в концовке второй половины.

В следующем матче "Бавария" сыграет с "Ювентусом" (26 июля), "ПСЖ" встретится с лондонским "Арсеналом" (28 июля).

В Кубке принимают участие 18 ведущих европейских клубов из шести стран. Матчи проводятся на стадионах в США (15 арен), Европе (7) и Сингапуре (1). Турнир проводится по системе клубных чемпионатов, с начислением очков за результат. Последний матч по календарю состоится 12 августа.