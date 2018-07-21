ВВС Турции уничтожили восемь террористов на севере Ирака

21 июля 2018 20:38

ВВС Турции 20-21 июля в рамках спецоперации на севере Ирака уничтожили восемь террористов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что спецоперация проводилась в районах Авашин Басьян и Зап на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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