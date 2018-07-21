Египет осудил принятый в Израиле закон о еврейском характере государства, который, по мнению Каира, подрывает шансы на достижение мира и справедливого разрешения палестинской проблемы, заявил МИД арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Израильский парламент (Кнессет) на этой неделе принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Египта, принятый закон "закрепляет оккупацию и расовую сегрегацию".

"Это (принятие закона) подрывает шансы на достижение мира и достижение справедливого и всеобъемлющего разрешения палестинской проблемы, а также может негативно повлиять на право возвращения палестинских беженцев", - говорится в заявлении египетского МИД.

В заявлении также содержится обращение к "мировому сообществу с призывом сыграть свою роль в сохранении исторических и юридических прав палестинского народа, а также продолжить работу по возобновлению переговоров и продвижению мирного процесса".

Принятый Кнессетом документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев - единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".