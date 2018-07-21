В сенате США требуют возбудить дело против уволенного режиссера Disney

Бывший конкурент президента США по предвыборной гонке сенатор Тед Круз в своем твиттере потребовал возбудить уголовное дело против режиссера фильма "Стражи Галактики" Джеймса Ганна, который был уволен кинокомпанией The Walt Disney Studios из-за оскорбительных шуток в собственном твиттере, опубликованных десять лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К своему сообщению сенатор прикрепил коллаж из 16 неполиткорректных сообщений Ганна, подчеркнув в них особенно оскорбительные места.

"Ух ты. Эти сообщения Джеймса Ганна просто ужасны. Детские изнасилования - не повод для смеха. Как сенатор от штата Техас, я имел дело со слишком большим количеством преступлений сексуального характера, совершенных над детьми. Настоящее зло. Я рад, что Disney уволил его, но если эти сообщения правда, то его нужно преследовать по закону", - написал Круз.

Круз не уточнил имеет ли он ввиду преследование в связи с содержанием сообщений или в связи с тем, что решил, что шутки в них могут оказаться правдой.