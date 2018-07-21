Макгрегор избежит тюремного заключения из-за нападения на автобус

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации TMZ, адвокаты ирландца находятся на финальном этапе переговоров со стороной обвинения. Прокуратура уже дала согласие смягчить обвинения в отношении бойца, переквалифицировав их в категорию "мелкое правонарушение".

4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире.