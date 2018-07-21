В Австралии будут стрелять солью в небо

Власти Австралии объявили о том, что будут пробовать новые способы спасения от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа - одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, сообщает Daily Mai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе - с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.