В Австралии будут стрелять солью в небо

21 июля 2018 22:29

Власти Австралии объявили о том, что будут пробовать новые способы спасения от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа - одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, сообщает Daily Mai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе - с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.

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