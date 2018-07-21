Глава Fiat покинул пост
Генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул свой пост по состоянию здоровья, главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли, говорится в заявлении FCA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
FCA "с глубокой скорбью" сообщила в официальном заявлении, что состояние здоровья Маркионне "значительно ухудшилось", вследствие чего он больше "не сможет вернуться к работе".
"Совет директоров принял решение ускорить процесс смены генерального директора, который продолжался в последние месяцы, и назначил генеральным директором Майка Мэнли. В связи с этим совет предложит собранию акционеров, которое состоится в ближайшие дни, одобрить то, что Мэнли будет избран членом правления и начнет исполнять свои обязанности генерального директора компании", - говорится в заявлении.
Чтобы исключить перебои в деятельности компании, совет директоров немедленно наделил нового CEO всеми полномочиями. Как отмечается в заявлении, Мэнли и его управленческая команда продолжат реализовать бизнес-план на 2018-2022 годы, который был представлен компанией 1 июня.
Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Чехии три человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП
Стало известно, кто станет главным управляющим Fiat Chrysler
В МВФ предупредили о возможном снижении мирового ВВП из-за пошлин США
Хорватский футболист женился на участнице «Евровидения-2018»
Sumqayıtda ikimərtəbəli mağaza yandı - FOTO
Gənc cüdoçularımız Çexiyada 8 medal qazandılar
“Ağdam kabus şəhərə çevrilib” – Fransa mediası - FOTO
Глава Fiat покинул пост
В Австралии будут стрелять солью в небо
Неймар объяснил причину своих симуляций
В Instagram появится новая функция
-
21 Июл. 10:29 7 829
-
21 Июл. 10:52 7 034
-
21 Июл. 11:38 5 108
-
21 Июл. 14:40 4 572
-
21 Июл. 14:10 4 457