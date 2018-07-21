Власти Афганистана планируют согласовать еще одно перемирие с "Талибан"
Афганское правительство обсуждает вопрос о заключении режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" на период празднования главного мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом сообщило в субботу агентство The Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Есть шансы, что будет объявлено о заключении режима прекращения огня с движением "Талибан" на период празднования Ид аль-Адха, - сказал пресс-секретарь президента Афганистана Харун Чакхансури. - Обе стороны, правительство и "Талибан", проявляют интерес к еще одному перемирию".
7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибан" по случаю окончания рамадана (священного для мусульман месяца поста) и праздника Ид аль-Фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное прекращение огня, которое началось 15 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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