Стало известно, кто станет главным управляющим Fiat Chrysler
Новым главным управляющим Fiat Chrysler Automobiles (FCA) станет Майк Мэнли. Как говорится в распространенном в субботу компанией коммюнике, такое решение было принято на заседании совета директоров FCA и Ferrari, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Совет директоров был созван экстренно в связи с ухудшением состояния здоровья Серджо Маркионне, перенесшего недавно операцию на плече. "С глубоким сожалением сообщаем, что в связи с постоперационными осложнениями состояние Маркионне ухудшилось, и он не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей", - говорится в коммюнике компании. Официально контракт Маркионне истекает в будущем году.
До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep. Его назначение соответствует предположениям СМИ о том, что пост Маркионне занял бы человек уже работавший в империи FCA. Маркионне, пришедший в Fiat в 2004 году, провел его интернализацию, сначала осуществив операцию по слиянию с американским Chrysler, а затем перенеся административную и финансовую штаб-квартиры в Амстердам и Лондон соответственно.
Член совета директоров входящего в концерн FCA Ferrari Луис Камиллери стал новым исполнительным директором компании по производству гоночных автомобилей класса люкс. Два года назад Маркионне, будучи главным управляющим FCA, впервые в этом качестве стал управляющим Ferrari, включая ее команду в гонках "Формулы-1".
Решения совета директоров должны быть утверждены на ассамблее акционеров. Президентом FCA остается Джон Элканн, потомок семьи Аньеллли, которые исторически управляли бывшим итальянским автопроизводителем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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