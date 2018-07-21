Стало известно, кто станет главным управляющим Fiat Chrysler

Новым главным управляющим Fiat Chrysler Automobiles (FCA) станет Майк Мэнли. Как говорится в распространенном в субботу компанией коммюнике, такое решение было принято на заседании совета директоров FCA и Ferrari, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Совет директоров был созван экстренно в связи с ухудшением состояния здоровья Серджо Маркионне, перенесшего недавно операцию на плече. "С глубоким сожалением сообщаем, что в связи с постоперационными осложнениями состояние Маркионне ухудшилось, и он не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей", - говорится в коммюнике компании. Официально контракт Маркионне истекает в будущем году.

До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep. Его назначение соответствует предположениям СМИ о том, что пост Маркионне занял бы человек уже работавший в империи FCA. Маркионне, пришедший в Fiat в 2004 году, провел его интернализацию, сначала осуществив операцию по слиянию с американским Chrysler, а затем перенеся административную и финансовую штаб-квартиры в Амстердам и Лондон соответственно.

Член совета директоров входящего в концерн FCA Ferrari Луис Камиллери стал новым исполнительным директором компании по производству гоночных автомобилей класса люкс. Два года назад Маркионне, будучи главным управляющим FCA, впервые в этом качестве стал управляющим Ferrari, включая ее команду в гонках "Формулы-1".

Решения совета директоров должны быть утверждены на ассамблее акционеров. Президентом FCA остается Джон Элканн, потомок семьи Аньеллли, которые исторически управляли бывшим итальянским автопроизводителем.