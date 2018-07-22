Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену - 120:108, 119:109, 119:109.

Гассиев на пути к финалу в буквальном смысле сносил своих соперников - в четвертьфинале россиянин нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика, в полуфинале - кубинца Юниера Дортикоса. Олимпийский чемпион Усик, считавшийся фаворитом турнира, стал самым серьезным оппонентом для Гассиева. Российский боксер несколько раз наносил опасные удары в первой половине поединка, не раз пошатнув украинского боксера. Однако во второй половине боя Гассиев не сумел закрепить успех, уступив более техничному и мастеровитому сопернику.

Усик одержал 15-ю победу на профессиональном ринге (11 - нокаутом), не имея при этом поражений. Гассиев потерпел первое поражение в карьере, одержав 26 побед (19 - нокаутом).

Ранее три боксера владели четырьмя поясами чемпиона мира по основным версиям - американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор (оба - средний вес) и Теренс Кроуфорд (полусредний вес).

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, безопасность на мероприятии была организована на самом высшем уровне, никаких инцидентов не было зафиксировано.