Хорватский футболист женился на участнице «Евровидения-2018»

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Бателич представляла Хорватия на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", но не смогла пройти в финал.

Чорлука стал чемпионом России в 2018 году.