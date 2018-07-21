Хорватский футболист женился на участнице «Евровидения-2018»
21 июля 2018 23:13 320
Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Бателич представляла Хорватия на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", но не смогла пройти в финал.
Чорлука стал чемпионом России в 2018 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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