Хорватский футболист женился на участнице «Евровидения-2018»

21 июля 2018 23:13

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Бателич представляла Хорватия на музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", но не смогла пройти в финал.

Чорлука стал чемпионом России в 2018 году.

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