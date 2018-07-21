В Чехии три человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП
В районе города Тршебонь на юге Чехии в субботу в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека, еще 6 человек получили ранения, сообщила журналистам представитель полиции Вендула Матейю, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Судя по первичной информации, женщина-водитель легковой машины марки Renault для обгона впереди ехавших автомобилей выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с автомобилем марки Citroën. Оперативно прибывшие на место аварии медики констатировали смерть 45-летнего пассажира Renault и двух пассажиров Citroën в возрасте 26 и 45 лет", - сказала Матейю.
Всего в Renault находились 3 человека, в Citroën - 6. Оставшиеся в живых получили ранения различной степени тяжести и распределены медиками по больницам ближайших городов. В доставке раненых участвовал вертолет. В работе с ними участвует психолог.
Участок дороги в районе аварии временно закрыт. Полиция расследует причины происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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