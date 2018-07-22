Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене

Глава высшего политсовета повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" Махди аль-Машат направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой вмешаться в войну в Йемене, передает официальное агентство движения САБА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.

"Глава аль-Машат выразил в письме надежду на то, что Франция и французский президент вмешаются, чтобы положить конец этой агрессии, и что Франция сыграет важную, заметную политическую роль в установлении мира", - говорится в сообщении агентства.

Аль-Машат подтвердил готовность поддержать и облегчить любые усилия Франции, направленные на поддержку политического пути и переговоров для полноценного и справедливого урегулирования, которое сохранит суверенитет, независимость и единство Йемена и реализует интересы и устремления йеменского народа.

По данным агентства, глава высшего политсовета передал письмо Макрону через посла Франции в Йемене Кристьяна Тисто.

Ранее агентство САБА сообщало, что аль-Машат направил послание президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в прекращении войны в Йемене.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.