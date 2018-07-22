Массовая драка в Одессе: появились новые подробности инцидента - ВИДЕО
В результате массовой драки между фанатами у дельфинария в Одессе пострадали двое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"В результате противоправных действий участников конфликта двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо" в Одессе произошла массовая драка между футбольными фанатами. Правоохранители задержали семь человек, сообщает пресс-служба местной полиции.
"Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, составлены административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП относительно шести участников события", - отметили правоохранители.
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