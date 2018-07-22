Захват в заложники в Лос-Анджелесе: погибла женщина
В Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина. Об этом сообщает 9News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.
Как отмечается, полиция выясняет есть ли посетители в магазине и не взял ли их в заложники неизвестный.
Полиция Лос-Анджелеса в твиттере заявила, что в результате захвата магазина неизвестным мужчиной погибла женщина.
По данным ведомства, мужчина ранил женщину во время захвата магазина.
Как отмечается, она скончалась в больнице.
При этом в полиции подтвердили информацию о том, что подозреваемый удерживал в заложниках несколько человек после захвата магазина.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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