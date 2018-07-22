Захват в заложники в Лос-Анджелесе: погибла женщина

В Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина. Об этом сообщает 9News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.

Как отмечается, полиция выясняет есть ли посетители в магазине и не взял ли их в заложники неизвестный.

Полиция Лос-Анджелеса в твиттере заявила, что в результате захвата магазина неизвестным мужчиной погибла женщина.

По данным ведомства, мужчина ранил женщину во время захвата магазина.

Как отмечается, она скончалась в больнице.

При этом в полиции подтвердили информацию о том, что подозреваемый удерживал в заложниках несколько человек после захвата магазина.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.