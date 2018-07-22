Что Александр Усик сказал Муратe Гассиеву после боя в Москве
В Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Украинец также получил трофей Махоммеда Али. Сразу после поединка боксеры обнялись в ринге, а Усик сказал своему оппоненту: "Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!". Гассиев поблагодарил Усика.
Напомним, что бой Усик - Гассиев продлился все отведенные для него 12 раундов. Усик выбрасывал огромное количество ударов, был очень быстр на ногах и сбивал редкие атаки Гассиева своими сериями. Российский боксер несколько раз попал ниже пояса, а во второй половине боя выглядел подавленным: у него ничего не получалось противопоставить скорости Усика. Итог - победа Александра Усика единогласным решением судей с большим перевесом: один арбитр отдал украинскому боксеру все раунды, два других отдали по раунду Гассиеву (120:108, 119:109, 119:109).
Александр Усик стал четвертым в истории бокса абсолютным чемпионом мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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