Что Александр Усик сказал Муратe Гассиеву после боя в Москве

В Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Украинец также получил трофей Махоммеда Али. Сразу после поединка боксеры обнялись в ринге, а Усик сказал своему оппоненту: "Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!". Гассиев поблагодарил Усика.

Напомним, что бой Усик - Гассиев продлился все отведенные для него 12 раундов. Усик выбрасывал огромное количество ударов, был очень быстр на ногах и сбивал редкие атаки Гассиева своими сериями. Российский боксер несколько раз попал ниже пояса, а во второй половине боя выглядел подавленным: у него ничего не получалось противопоставить скорости Усика. Итог - победа Александра Усика единогласным решением судей с большим перевесом: один арбитр отдал украинскому боксеру все раунды, два других отдали по раунду Гассиеву (120:108, 119:109, 119:109).

Александр Усик стал четвертым в истории бокса абсолютным чемпионом мира.