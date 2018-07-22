В Британии двух школьников приговорили к длительным тюремным срокам

В Великобритании, где ранее вооруженный ножом мужчина захватил заложников в центре по трудоустройству, суд приговорил двух 15-летних школьников, планировавших в прошлом году устроить стрельбу в одной из британских школ в графстве Северный Йоркшир, к лишению свободы сроком на 12 и 10 лет соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщается, задержанные в 2017 году мальчики отрицали свою вину и настаивали на том, что их план был всего лишь выдумкой. Однако им не удалось убедить в этом суд, который расценил их намерения как "четкий план с определенными целями", для достижения которого подростки собирались использовать "взрывчатые вещества".

В ходе разбирательства, как сообщает Би-би-си, также было установлено, что школьники были поклонниками Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году кровавую бойню в средней школе "Колумбайн" в штате Колорадо, в результате которой 13 человек погибли, 37 были ранены.