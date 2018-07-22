В Кении воздушные шары будут раздавать интернет

В Кении планируют использовать систему воздушных шаров от компании Alphabet для раздачи высокоскоростного интернета. Это сможет помочь дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов страны, об этом заявил министр информации, технологий и связи страны, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Технология, известная как Project Loon, была разработана компанией X -инновационной лабораторией корпорации Alphabet. В прошлом году после урагана на Пуэрто-Рико данная технология позволила американским операторам телекоммуникаций предоставить услуги связи более 250 тысяч человек, проживающих в районах, охваченных стихийным бедствием.

В Project Loon подтвердили факт проведения переговоров с местными компаниями в Кении, однако детали данных переговоров не были раскрыты.

Основные города Кении уже охвачены сетями операторов доступа в интернет, однако большая часть сельских районов 45-миллионнной страны пока лишены возможности выхода в глобальную сеть.