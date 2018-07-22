Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США

22 июля 2018 08:56

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война. Об этом сообщает Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Вашингтон должен вернуться к "здравому смыслу" и начать уважать своих союзников.

Он также подчеркнул, что именно США должны первыми сделать шаг к диалогу с ЕС. 

Ле Мэр добавил, что обязаны уважать мировые правила торговли.

Ранее Ле Мэр заявил, что политика президента США Дональда Трампа предоставила Европе исторический шанс стать сильнее.

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