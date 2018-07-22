Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США
22 июля 2018 08:56 157
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война. Об этом сообщает Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Вашингтон должен вернуться к "здравому смыслу" и начать уважать своих союзников.
Он также подчеркнул, что именно США должны первыми сделать шаг к диалогу с ЕС.
Ле Мэр добавил, что обязаны уважать мировые правила торговли.
Ранее Ле Мэр заявил, что политика президента США Дональда Трампа предоставила Европе исторический шанс стать сильнее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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