У берегов Британии задержали яхту с крупнейшей партией кокаина на борту
22 июля 2018 09:46 188
Пограничная служба Великобритании перехватила у берегов страны яхту, которая перевозила 1,6 т кокаина. Об этом сообщается в твиттере национального агентства по борьбе с преступностью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В агентстве сообщили, что яхта была перехвачена в проливе Ла-Манш недалеко от английского побережья. В ходе спецоперации были задержаны два гражданина Нидерландов. Отмечается, что эта партия кокаина стала крупнейшей за последние несколько лет.
В полиции подсчитали, что на черном рынке Британии такое количество наркотиков могло бы стоить десятки млн фунтов стерлингов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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