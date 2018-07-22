США не будут помогать властям Южного Судана при отказе от мирного процесса

США осудили принятие законодательных мер о продлении срока полномочий переходного правительства Южного Судана и заявили, что не намерены привлекать дополнительные финансовые ресурсы для его поддержки при отсутствии "приверженности миру". Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Белый дом.



"США не будут гарантом любого соглашения (между элитами - ред.) и не будут финансировать или привлекать дополнительные ресурсы ООН для поддержания переходного правительства, если не будет подтверждена и продемонстрирована приверженность миру, инклюзивности, финансовой надежности и эффективному госуправлению", - говорится в заявлении.

Ранее министр юстиции Южного Судана Паулино Ванавилла Унанго представил в парламент страны законопроект для продления срока полномочий переходного правительства национального единства, президента Салвы Киира, первого вице-президента и губернаторов провинций на три года, так как они заканчиваются в августе текущего года согласно мирному договору 2015 года, подписанному между главой государства и Риеком Машаром. На прошлой неделе парламент Южного Судана одобрил этот законопроект.

В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.