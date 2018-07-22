В ЮАР неизвестные напали на микроавтобус, есть погибшие
22 июля 2018 11:03 186
Неизвестные открыли огонь по микроавтобусу на востоке ЮАР, 11 человек погибли, несколько пострадали, сообщает в воскресенье телеканал eNCA.
Как сообщила полиция, нападавшие выпрыгнули из кустов и начали стрелять, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, пассажиры микроавтобуса были членами ассоциации таксистов, они ехали из провинции Квазулу-Наталь в Йоханнесбург с похорон своего коллеги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!