В ЮАР неизвестные напали на микроавтобус, есть погибшие

22 июля 2018 11:03

Неизвестные открыли огонь по микроавтобусу на востоке ЮАР, 11 человек погибли, несколько пострадали, сообщает в воскресенье телеканал eNCA.

Как сообщила полиция, нападавшие выпрыгнули из кустов и начали стрелять, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, пассажиры микроавтобуса были членами ассоциации таксистов, они ехали из провинции Квазулу-Наталь в Йоханнесбург с похорон своего коллеги.

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