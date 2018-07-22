В ЮАР неизвестные напали на микроавтобус, есть погибшие

Неизвестные открыли огонь по микроавтобусу на востоке ЮАР, 11 человек погибли, несколько пострадали, сообщает в воскресенье телеканал eNCA.

Как сообщила полиция, нападавшие выпрыгнули из кустов и начали стрелять, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, пассажиры микроавтобуса были членами ассоциации таксистов, они ехали из провинции Квазулу-Наталь в Йоханнесбург с похорон своего коллеги.