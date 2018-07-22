Власти Таиланда выделили крупную сумму на восстановление экосистемы пещеры Тхам Луанг

Правительство Таиланда потратит около 42 млн батов ($1,26 млн) на восстановление экологической системы пещеры Тхам Луанг, которая пострадала после операции по спасению 12 школьников и тренера их футбольной команды. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, процедура является частью процесса подготовки подземелья для туристических туров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, туристический поток в пещеру в разы увеличится после спасательной операции, за которой следил весь мир. Многие хотят увидеть тот самый "Пляж Паттайи" (возвышенность внутри пещеры, где первоначально искали детей) и место, где 13 человек укрывались от повышающегося уровня воды.

Если не будет надлежащего плана управления территорией, вся хрупкая среда внутри пещеры может пострадать, предупредили эксперты. В рамках процесса восстановления уже убраны 2,4 тыс. метров труб, через которые выкачивалась вода.

Власти также планируют подготовить ландшафт вокруг пещеры для будущего музея и памятника 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, погибшему на 13-й день спасательной операции. В долгосрочной перспективе ожидается обустройство порядка 800 га в национальном парке, где находится пещера.

Последнее исследование Тхам Луанг проводилось в 2015 году. Тогда специалисты прошли внутрь лишь на 700 метров, выяснив, что пещере 100 млн лет (она считается относительно новой). Сейчас эксперты ждут, когда уровень воды внутри спадет, чтобы более детально изучить подземелье и выявить наиболее опасные участки. Во избежание повторения недавней ситуации, власти намерены установить указатели, предупреждающие туристов о том, какие части пещеры закрыты для посещения.