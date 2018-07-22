Свыше 20 населенных пунктов на юге Сирии перешли под контроль сирийской армии

Бойцы сирийской армии вернули под контроль 21 населенный пункт в южных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате достигнутых с вооруженными группировками соглашений часть боевиков пошла на примирение с властями. Другие предпочли переместиться со своими семьями в провинцию Идлиб, которая остается в руках бандформирований. В субботу в этот регион на северо-западе Сирии выехали на автобусах 2,8 тыс. человек.

Как сообщило агентство, ведутся приготовления к выводу террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из города Нава к западу от административного центра Дераа (110 км от Дамаска). Операция по их переезду в Идлиб может начаться в ближайшие часы.

По сведениям газеты Al Watan, в Эль-Кунейтре боевики все еще контролируют 10 селений у границы демилитаризованной зоны рядом с линией разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах. В случае успешного завершения переговоров члены незаконных вооруженных формирований начнут в воскресенье сдавать сирийским войскам орудия, минометы и военную технику.

В пятницу сирийские военнослужащие заняли в этом районе восемь селений и вышли к границе демилитаризованной зоны.