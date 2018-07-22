Украинцев в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы

Пока Европа страдает от отсутствия общего плана выхода из миграционного кризиса, суд греческого города Пирей 20 июля приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта ивано-франковской группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на переводчика прокуратуры города Пирей Лидию Костив.

Украинцев обвинили в незаконной перевозке мигрантов. Шваюка арестовали в Греции в марте 2018 года. По словам Костив, мужчины совершили нарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Европейского союза, создание опасности для жизни людей из-за перезагрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также при задержании у Шваюка и Литвинчука не было документов на управление яхтой.

"Родные заключенных Шваюка и Литвинчука уверяют, что мужчины не собирались идти на преступление и в такой ситуации оказались принудительно. Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на вполне законную работу. Им предлагали быть помощниками капитана на прогулочной яхте", - сообщает издание.

По словам матери Литвинчука, в Турции работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Для этого неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

Греческий адвокат украинцев Захарияс Кессес пояснил, что такие большие сроки обусловлены особенностями греческого законодательства. По его словам, кроме Сергея и Петра, на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - сказал адвокат.