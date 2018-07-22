В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 100 километров в 42 километрах к северо-востоку от населенного пункта Калама.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.