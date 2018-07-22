В новый кабмин Кубы вошли почти все министры из старого

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента Кубы) утвердили новый состав кабинета министров страны. В соответствии с предложениями нового руководителя страны - председателя Государственного совета Кубы Мигеля Диаса-Канеля, - сохранили свои посты почти все министры прежнего правительства, работавшего при Рауле Кастро.

Главное изменение - отсутствие в новом составе правительства министра по делам экономических реформ Марино Мурильо, вводившего на Кубе в последние 10 лет элементы мелкого частного предпринимательства. Тем не менее, новый кубинский лидер отказался от радикальных изменений в руководстве страны и предпочел преемственность, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Мигель Диас-Канель был избран руководителем Кубы в апреле нынешнего года, передает "Интерфакс". Утверждение нового состава кабинета министров острова Свободы было отложено до июля.