Над авиабазой Хмеймим за два дня уничтожили два неизвестных беспилотника

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии за два дня уничтожили два неизвестных беспилотника, приближавшихся к ней. Об этом журналистам сообщил представитель авиабазы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В субботу 21 июля с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - сообщил представитель базы.

По его словам, в воскресенье утром 22 июля "дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления".