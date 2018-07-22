В ОАЭ отчитались о помощи йеменской провинции Ходейда

Гуманитарной помощью из ОАЭ, предназначенной для йеменской провинции Ходейда, за последний месяц воспользовалось почти 133 тысячи человек, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.



Согласно агентству, начиная с 20 июня в эту йеменскую провинцию, где продолжаются бои за стратегический город-порт Ходейда, было доставлено почти 19 тысяч продуктовых наборов. Среди воспользовавшихся гуманитарной помощью - почти 95 тысяч детей и 19 тысяч женщин, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По заявлению директора гуманитарных операций ОАЭ в Йемене Саида аль-Кааби, частично гуманитарная помощь была сброшена с воздуха с применением современных технологий геолокации.

Отмечается, что в рамках срочного "гуманитарного моста" ОАЭ за последнее время направили в Йемен 10 кораблей и 7 самолетов с гуманитарной помощью, не считая поставок с местного рынка.

Начиная с 13 июня, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из стратегически важного порта Ходейда на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе. Лояльным правительству войскам при поддержке коалиции удалось отбить аэропорт Ходейды, после чего хуситы отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.