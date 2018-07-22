В России упал строительный кран - ВИДЕО

На строительной площадке моста через Амур затонули четыре пролета временного рабочего моста. Вместе с ними под воду ушел строительный кран. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Амурская служба новостей".



В амурском правительстве отметили, что из-за паводка уровень воды поднялся выше критической отметки.

Рабочих заранее эвакуировали со стройплощадки, пострадавших нет.

Восстановление разрушенных конструкций и остальные работы продолжатся после снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Амурской области введен режим ЧС. В пресс-службе правительства Приамурья заявили, что паводок "проходит достаточно предсказуемо", но сохраняется угроза из-за обильных осадков.



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