В России упал строительный кран - ВИДЕО

22 июля 2018 15:03

На строительной площадке моста через Амур затонули четыре пролета временного рабочего моста. Вместе с ними под воду ушел строительный кран. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Амурская служба новостей".

В амурском правительстве отметили, что из-за паводка уровень воды поднялся выше критической отметки.

Рабочих заранее эвакуировали со стройплощадки, пострадавших нет.

Восстановление разрушенных конструкций и остальные работы продолжатся после снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Амурской области введен режим ЧС. В пресс-службе правительства Приамурья заявили, что паводок "проходит достаточно предсказуемо", но сохраняется угроза из-за обильных осадков.
 

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В России упал строительный кран

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