В Казахстане пострадали десятки человек в результате столкновения двух автобусов

В Алма-Ате в результате столкновения двух автобусов пострадали десятки человек. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Водитель одного из автобусов вышел из салона, после чего транспортное средство покатилось вперёд и выехало на встречную полосу, где и столкнулось со своим "коллегой". По предварительным данным, пострадали десять человек. В то же время портал Sputnik пишет о 20 пострадавших.