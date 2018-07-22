Президент Ирана предостерег США от войны с республикой

Президент Ирана Хасан Роухани предостерег США от войны с Исламской Республикой. Как передает агентство IRNA, с такими словами политик выступил в воскресенье в Тегеране на встрече с представителями иранских зарубежных дипмиссий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американцы должны знать, что мир с Ираном является ключом мира, а война с Ираном - ключом всех войн", - заявил президент. "Не следует играть с огнем. Не играйте с огнем, или вы пожалеете", - сказал он, обращаясь к президенту США Дональду Трампу. Роухани добавил, что иранский народ "никогда никому не будет кланяться".

Роухани также подверг критике угрозы Белого дома в отношении экономики Ирана, заявив, что остановить экспорт иранской нефти невозможно. Президент страны указал на то, что Тегеран держит на вооружении различные варианты ответных действий на угрозы США, в том числе закрытие Ормузского пролива, безопасность которого, по словам Роухани, иранский народ гарантировал всю свою историю. "У нас много проливов, Ормузский пролив является лишь одним из них", - добавил президент.

Ранее Корпус "стражей исламской революции" (элитное подразделение иранских ВС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны, если США продолжат санкционную политику в отношении Ирана. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.