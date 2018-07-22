Эквадор может выдать Британии основателя WikiLeaks Ассанжа

Эквадор в ближайшее время может отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне, в предоставлении убежища и выдать его властям Великобритании. Об этом сообщило издание The Intercept, ссылаясь на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

По его данным, президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщалось, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими твитами о его союзниках.

Позже Эквадор принял решение лишить Ассанжа связи с внешним миром, поскольку "его поведение, сообщения в социальных сетях, ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами".

Еще в январе 2018 года стало известно, что страна ищет посредника, чтобы провести переговоры с Великобританией по высылке Ассанжа из посольства.